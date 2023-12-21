صحة غزة: مئات الجرحى يفارقون الحياة شمال القطاع بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن مئات الجرحى يفارقون الحياة شمال غزة؛ نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي وخروج مستشفيات الشمال عن الخدمة.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي وخروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة».

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 52 ألفا و600 جريح.

واستُشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في غارات الاحتلال المتواصلة على جباليا شمال قطاع غزة، وعلى عدة مناطق وسط القطاع.

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 55 مواطنا في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات شهداء، ووقوع جرحى.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد 3 جرحى، بسبب نقص الإمدادات الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.