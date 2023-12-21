الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 610 ملايين دولار

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أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 610 ملايين دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 50% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.