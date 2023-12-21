إمبيد يقود سفنتي سيكسرز للفوز على تمبرولفز في الدوري الأمريكي

سجل جويل إمبيد 51 نقطة وأضاف 12 متابعة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مينيسوتا تمبرولفز 127 / 113 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس.

وأصبحت هذه هي المباراة الثانية عشرة على التوالي التي يسجل فيها إمبيد 30 نقطة وعشر متابعات أو أكثر لتصبح هذه هي أطول سلسلة للاعب يسجل فيها مثل هذه الأرقام منذ أن فعل هذا كريم عبد الجبار مع ميلواكي بكس في موسم 1971 / 1972.

وأضاف تيريس ماكسي 35 نقطة، من بينهم 15 نقطة في الربع الرابع، ليساهم في تحقيق فيلادلفيا لفوزه السابع في آخر ثماني مباريات.

في المقابل سجل أنتوني إدواردز 27 نقطة وأضاف كارل أنتوني تاونز 21 نقطة لفريق مينيسوتا.

وفي بقية المباريات،فاز كليفلاند كافالييرز على يوتا جاز 124 / 116 ، وإنديانا بيسرز على شارلوت هورنيتس 144 / 113 ، وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 115 / 106 .

كما فاز نيويورك نيكس على بروكلين نتس 121 / 102 ، ودنفر ناجيتس على تورنتو رابتورز 113 / 104 ، وشيكاغو بولز على لوس أنجليس ليكرز 124 / 108.

وتغلب أتالانتا هوكس على هيوستن روكتس 134 / 127 ، ولوس أنجليس كليبرز على دالاس مافريكس 120 / 111 ، وبوسطن سلتيكس على ساكرامنتو كينجز 144 / 119.