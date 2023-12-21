طارق الشناوى: فيلم الأستاذ من أهم الأعمال التى تناولت القضية الفلسطينية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه ضد المطرب الذي يرفض الغناء بسبب الأحداث في غزة فمن الممكن دفع الإيرادات للشعب الفلسطيني على هيئة مساعدات إنسانية وطبية.



وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنه من أوائل الذين طالب باستمرار الفعاليات الثقافية والفنية وتقديم كل الأعمال، ومن خلالها تقديم رسالة عن غزة والقضية الفلسطينية خاصة بعد أن ألغت الدولة مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان السينما.



وأضاف في حديثه، أن الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة التي تأخرت شهرين أثبتت عمليًا أن الرسالة وصلت عن طريق نافذة على فلسطين التي قدمت أفلامًا جديدة من فلسطين، وعن فلسطين، ولمخرجين وفنانين فلسطينيين، معبرًا: "قدمنا رسائل عدة من الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة منها رسائل لتنشيط السياحة المصرية".

وتابع: "ليس الفستان أو لونه أو لون السجادة التي تحولت من حمراء لرملية هو الفيصل، ولكن ما يقدم وما يقال وخاصة مع اختفاء مظاهر الاحتفال والمهرجانات من ألعاب نارية وغيرها، ويمكن القول إن كلمات الفنانين في المهرجان أرسلت رسالة تضامن وإهداءات لم تكن لتكون لولا المهرجان".

“الأستاذ”

واستطرد: "فيلم الأستاذ توقفت عنده كثيرًا، لأنه من أهم الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية وكذلك عرض في أكثر من مهرجان وتحدث عن طبيعة العلاقة بين الفلسطينيين في مناطق فلسطين المختلفة وبلاد المهجر".