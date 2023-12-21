حماس ترد على تهديدات إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية عزت الرشق، اليوم الخميس، تهديدات وزير ‏الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، باغتيال كبار قادة الحركة.‏

ووصف الرشق، تهديد كوهين، باغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل، بـ«التصريحات الوقحة، وتعبر عن إحباط العدو وتمثل إعلان رسمي بإفلاسه»، وفقا لوكالة «قدس برس».

وأضاف أن «التهديد يُظهر أن العدو في حيرة من هزائمه أمام كتائب القسام»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال: «هذه التصريحات تدلل على حالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال الإسرائيلي، بسبب عدم قدرته على تحقيق الأهداف التي حددها، وفشل في تحقيقها».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قال، يوم أمس الأربعاء: «سنقتل كبار مسئولي حماس، إسماعيل هنية وخالد مشعل، ولن يموتوا موتا طبيعيا».

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، توعد يوم الثلاثاء الماضي، كبار قادة حركة حماس الفلسطينية، موضحا أنه «سينتهي بهم الأمر في القبر أو في السجن»، بحسب قوله.