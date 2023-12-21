عبدالملك: إدارة الزمالك أمام فرصة لإعادة بناء الفريق

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، أن توقف المسابقات المحلية لمدة شهرين، ستكون فرصة جيدة لإدارة النادي من أجل اتخاذ خطوات إيجابية في ملف القيد والصفقات الجديدة.

وقال عبدالملك عبر موقع "X": أول ماتش للزمالك بعد شهرين، اللعيبة تاخد أجزاة أسبوع، وترجع تكون فتحت القيد وجبت مدرب أجنبي وجبتلك بتاع 4 أو 5 صفقات محترمة، وسيب الراجل يشتغل أحلى فترة إعداد علشان نلحق الموسم".

وتابع نجم الزمالك السابق: "اللي نفع فيريرا أول ما جه إن الدوري قعدنا شهرين من غير لعب وده فرق كتير معانا في كل حاجة.. فرصة والهل تلحق الموسم ببطولتين على الأقل منهم الكونفدرالية اللي هتتصعب الأدوار الجاية.. سهلة أهي والله".