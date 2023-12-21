الرئيس الصيني يدعو إلى تحسين الإغاثة من الكوارث في إطار تعزيز الأمن الغذائي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، البلاد إلى تحسين كيفية منع وتخفيف الكوارث التي تؤثر على الزراعة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وهي أولوية متزايدة الأهمية للبلاد.

وذكر تقرير صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يغطي أهم مؤتمر للسياسة الريفية في عام 2023 والذي عقد خلال الأسبوع الجاري، أن قادة الحزب الشيوعي الصيني تعهدوا أيضا بتحقيق الاستقرار في المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب وتعزيز إنتاجية المحاصيل على نطاق واسع، لضمان بقاء الإنتاج في عام 2024 أعلى من 650 مليون طن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت شينخوا، إن أحد التدابير التي تجري دراستها هو ما إذا كان يتعين على المناطق الرئيسية المستهلكة للحبوب أن تدعم المناطق الأعلى إنتاجا.

وهددت الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة واستمرار التوترات الجيوسياسية الزراعة والإمدادات الغذائية في الصين في عام 2023، الأمر الذي دفع السلطات إلى تقديم المزيد من الدعم المالي لإنتاج الحبوب وتشجيع تنويع مصادر وارداتها، ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تخفيف الصدمات وخفض المخاطر.

وقال شي، خلال المؤتمر، الذي تم فيه وضع أولويات العام الجديد، إنه يجب بذل المزيد من الجهد لضمان التعافي السلس بعد وقوع الكوارث.

كما أكد الرئيس الصيني على دور العلوم والتكنولوجيا في تحديث الزراعة، فضلا عن الجهود المبذولة لتحسين جودة الأراضي الصالحة للزراعة والحاجة إلى إنشاء نظام أكثر تنوعا للإمدادات الغذائية.