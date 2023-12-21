ضبط 5 تجار مخدرات ببضاعة قيمتها 3 ملايين جنيه في الإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات تقدر بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية.



وذكرت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة "باب شرقى، ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى وبحوزتهم (250 طربة حشيش وزنت 25 كيلو، مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

كما أُلقي القبض على عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزتهما (200 طربة حشيش وزنت 20 كيلو، مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.