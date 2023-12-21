ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الحل الوسط المحتمل الذي اقترحته جمعية رؤساء الجامعات في الداخل المحتل أمس الأربعاء، سيشهد عودة تدريجية للدراسة، بعد أن طلب جيش الاحتلال من الجامعات الإسرائيلية تأجيل افتتاح العام الدراسي حتى منتصف يناير.



وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الجيش الإسرائيلي قدم الطلب مؤخرًا على الرغم من معارضة الجامعات، وتمت مناقشة الأمر خلال اجتماع لجنة التعليم في الكنيست يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، فإن الاقتراح الأخير الذي قدمته رابطة رؤساء الجامعات من شأنه أن يبقى على الافتتاح الحالي في 31 ديسمبر، لكنه سيطبق تاريخ بدء ثان بعد 3 أسابيع لجنود الاحتياط العائدين.

في هذه الأثناء، لم يتم اتخاذ قرار بتأجيل بدء العام الدراسي رسميا مرة أخرى، ومن المتوقع الإعلان عن ما إذا كان سيتم ذلك أم لا في الأيام القليلة المقبلة، حسبما أفاد اتحاد رؤساء الجامعات لتايمز أوف إسرائيل أمس.

وكان طلب جيش الاحتلال، هو حماية مصالح طلاب الجامعة الذين يخدمون حاليا في الخدمة الاحتياطية ولن يتمكنوا من حضور الدروس.

وقال آري زبان رئيس جامعة بار إيلان ورئيس جمعية رؤساء الجامعات خلال اجتماع لجنة الكنيست: "لقد وصلنا إلى نقطة يوجد فيها خياران سيئان خسارة سنة دراسية والأخرى، الأمر الذي يضر مؤقتا بجنود الاحتياط".

وأضاف زبان أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى إلغاء العام بأكمله، مشيرا إلى أن الجامعات وضعت مبادئ توجيهية حول كيفية التأكد من أن الطلاب الجنود الاحتياطيين الذين لا يستطيعون حضور بداية الفصول الدراسية سيظلون قادرين على إكمال دراستهم.

وهناك ما يقدر بنحو 100 ألف طالب جامعي مسجلين بين حوالي 360 ألف جندي احتياطي، تم استدعاؤهم من قبل جيش الاحتلال بعد أن أعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

ويمثل هذا الرقم هو حوالي 30% من جميع طلاب الجامعة، وبالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، ومن غير الواضح ما هي النسبة المئوية لهذه الأرقام التي ظلت في الاحتياطيات منذ الاستدعاء الأولي.

وأعلنت جميع الجامعات عن حزم مساعدات لمساعدة جنود الاحتياط في جيش الاحتلال على العودة إلى دراستهم الجامعية، حتى لو عادوا بعد بدء الفصل الدراسي، حيث تختلف الحزم من جامعة إلى أخرى ولكنها تشمل عمومًا منحًا مالية وخيارات مدرس فردي وفترات اختبار أكثر مرونة وفصولًا مسجلة.

وقالت رابطة رؤساء الجامعات: "نود أن نكرر مرة أخرى التزامنا تجاه المجتمع الطلابي بأكمله، وتجاه الرجال والنساء من أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم، لبذل كل ما في وسعنا حتى لا يتخلف أحد عن الركب".

فيما أعلنت العديد من الجامعات الأسبوع الماضي أنه بالنظر إلى البداية المتأخرة، سيتم تكثيف العام الدراسي في فصلين دراسيين أقصر وقد يتعدى على العطلة الصيفية.

ينطبق طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأجيل انطلاق الدراسة، على جامعات الداخل المحتل، وهي جامعات الأبحاث العامة الكبرى في إسرائيل والجامعة العبرية في القدس، وجامعة بار إيلان، وجامعة بن غوريون في النقب، وجامعة تل أبيب، وجامعة حيفا، وجامعة آرييل، ومعهد وايمان.

وقرر معهد التخنيون في حيفا، بدء عامه الدراسي في 7 يناير، ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة هآرتس يجرى التفكير في تأجيل هذه الخطوة لمدة أسبوع آخر.

وبدأت بعض الكليات الأكاديمية الصغيرة والمدارس الدولية في إسرائيل، فصولها الدراسية بالفعل، ويقال إن هذا هو أحد العوامل وراء طلب جيش الاحتلال المزيد من تأخير العام، حيث يشعر جنود الاحتياط الذين كان من المقرر أن يبدأوا الفصول الدراسية في تلك المؤسسات بالفعل أنهم تم إهمالهم، وسيخسرون عامًا من حياتهم الأكاديمية، بحسب الصحيفة.