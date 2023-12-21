إيران تستدعي السفير الألماني بعد حكم قضائي في دوسلدورف

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران استدعت السفير الألماني بعد صدور حكم من محكمة في دوسلدورف.

وتم استدعاء السفير هانز أودو موزيل يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وجاءت هذه الخطوة ردا على حكم صدر في محاكمة مواطن إيراني متهم بإشعال حريق متعمد في مدرسة في بوخوم، والذي كان يهدف في الواقع إلى استهداف كنيس يهودي.

وقضت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف الثلاثاء بالسجن لمدة عامين و9 أشهر بحق رجل ألماني إيراني /36 عاما/ بتهمة محاولة إشعال النار المتعمد.

واستقر يقين المحكمة على أن منظمات إيرانية تقف وراء الهجوم.

وافترضت أيضا أن ثمة ارتباطا بين محاولة الحرق العمد وإطلاق النار على منزل حاخام في إيسن، وأنهما كانا عملين منسقين لإثارة حالة من عدم الاستقرار في ألمانيا.

ووفقا لوكالة إرنا، احتجت الجمهورية الإسلامية على الاتهام بأن الرجل تصرف نيابة عن سلطات الدولة الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية استدعت أمس الأول الثلاثاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين.