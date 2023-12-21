 لافروف: لدينا انطباع أن دول الغرب غير جاهزة لإقامة الدولة الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف: لدينا انطباع أن دول الغرب غير جاهزة لإقامة الدولة الفلسطينية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 7:00 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 7:00 م

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، انتقادات مباشرة للدول الغربية بشأن موقفها من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية كحل لإنهاء النزاع في المنطقة.

وقال لافروف، الذي يؤدي زيارة إلى تونس، منذ أمس الأربعاء، في تصريح عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد في القصر الرئاسي: "لدينا انطباع أن الدول في الغرب غير جاهزة للعمل على إقامة الدولة الفلسطينية"، منتقدا في نفس الوقت استخدام واشنطن لحق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لإبطال مشروع قرار لوقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا: "تحاول (الولايات المتحدة) إغراق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وتدعو إلى مبادرات مختلفة مشكوكة تخالف المرجعيات الدولية".

وقال لافروف: "علينا أن نعمل على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة".

وأشار لافروف إلى تأكيد روسيا وتونس على "الأهمية الملحة لوقف إراقة الدماء وإرسال المساعدات الإنسانية وخطة طويلة الأمد لتفادي تكرار الكارثة التي تحدث في قطاع غزة".

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