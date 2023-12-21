كشف مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته جراء قصف إسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وقال الدحدوح، في لقاء له مع قناة "الجزيرة"، مساء الأربعاء: "نحمد الله على كل حال، الوضع الصحي نتمنى أن يكون جيدا، وعلى مستوى اليد فهي تحتاج إلى تخطيط عصب وتدخل جراحي فائق الدقة واختصاصي إلى نحو كبير".

وأكد أنه أمر لا يوجد في قطاع غزة وغير متوفر من حيث الاختصاص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك، خصوصا في أوقات الحروب، مضيفا: "هذا يجعل مهمة علاجها شبه مستحيلة في قطاع غزة".

وتابع: "نتمنى أن تنقشع الغمة وتتوقف الحرب لنجد الفرصة لعلاج هذه اليد لتعود تعمل كما كانت في السابق"، مؤكدا: "بغض النظر عن هذه الإصابة أو غيرها طالما قادرون على الوقوف أو الجلوس، أمام عدسة الكاميرا، وامتشاق المايكروفون لن نتردد ولا نتأخر أبدا أبدا".

وكان مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، أصيب بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس، واستشهد على إثره أيضا مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة.