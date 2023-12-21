إسبانيا تطلب شراء 16 طائرة إيرباص لتعزيز المراقبة البحرية

طلبت وزارة الدفاع الإسبانية شراء 16 طائرة إيرباص من طراز "سي 295"، مصممة للقيام بعمليات الدورية والمراقبة البحرية، بحسب ما أعلنته شركة الطيران الأوروبية.

وقالت شركة "إيرباص" في بيان لها اليوم الخميس، إن الطائرات الجديدة ستسمح للجيش الإسباني "بتعزيز القدرة الوطنية على الحرب المضادة للغواصات، بالاضافة إلى زيادة وحدات المراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ، وتعزيزها".

وتبلغ قيمة العقد 7ر1 مليار يورو (86ر1 مليار دولار)، ويتضمن أنظمة تدريب لمحاكاة الطيران والمهمات، بالإضافة إلى حزمة دعم لوجستي أولية.

وأفادت "إيرباص" بأن الطائرات سيتم تجميعها في المنشآت العسكرية التابعة للشركة بمدينة إشبيلية الإسبانية.

ومن جانبه، قال مايك شولهورن، رئيس شركة "إيرباص" للدفاع والفضاء: "سيتم تصميم الطائرة وتصنيعها بالكامل في إسبانيا، مما سيعزز من السيادة والبصمة الدفاعية الصناعية الوطنية".