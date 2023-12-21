الخارجية الروسية: مزاعم تهديد الصيادين الروس للأمن الدنماركي جزء من حملة الغرب ضد موسكو

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام الغربية بشأن التهديد الذي يشكله الصيادون الروس للدنمارك؛ تهدف إلى تدمير العلاقات بين موسكو وتورشافن، وأنها حشو إعلامي ضمن حملة الغرب الموجهة ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "ننطلق من حقيقة أن مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى تدمير العلاقات العملية بين موسكو وتورشافن، والتي تطورت على مدى سنوات عديدة، إنها جزء من حملة إعلامية واسعة النطاق يقوم بها الغرب ضد روسيا".

وأوضحت زاخاروفا، أن أساس التفاعل بين روسيا الاتحادية وجزر فارو لسنوات عديدة هو الاتفاق بين حكومة الاتحاد السوفياتي سابقا من ناحية، وحكومة الدنمارك والحكومة المحلية لجزر فارو من ناحية أخرى، بشأن العلاقات المتبادلة في مجال مصايد الأسماك بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجزر فارو لعام 1977، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، يتم توزيع حصص الصيد في المياه الروسية وجزر فارو سنويا، مع مراعاة المصالح المتبادلة للطرفين.

وتداولت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، مزاعم تفيد بأن تمديد اتفاقية الصيد بين روسيا وجزر فارو التابعة إداريا للدنمارك سيسمح لموسكو بالتجسس على الغرب عبر هذه المنطقة، وفق زعمهم.