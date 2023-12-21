فازت الممثلة برفين رجبي، بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عن دورها في فيلم "سعادة عابرة"، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل، باتسوج أورتسيخ، عن دوره في فيلم لو أمكنني الغرق بثبات.

وضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من أنوب سينج باحث سينمائي ومؤلف، والفنانة صبا مبارك، وياسمين المصري، ومنال عيسى، والمخرج عمر الزهيري.

وافتتح قبل قليل حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، بفقرة غنائية لفرقة "كايروكي"، كان من بينها أغنية "تلك القضية" التي قدمها للقضية الفلسطينية، كما قدم أيضا أغنية "أنا نجم".

الحفل الذي تقدمه ناردين فرج، من إخراج هشام يحيي، يقام بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وسميح ساويرس رئيس مجلس إدارة المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وماريان خوري المدير الفني، وعدد من الفنانين أبرزهم يسرا والهام شاهين وأسماء جلال، وأحمد حاتم، وأحمد مجدي، والفنان أحمد كمال.