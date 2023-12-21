أمريكا تفرض عقوبات ضد بائعي النفط الروسي

اتخذت الولايات المتحدة بعضا من أقوى خطواتها حتى الآن لفرض حد أقصى على النفط الروسي، في استهداف لأول مرة لبائعي النفط الروسي الخام وشركة شحن عملاقة فيما تسعى للضغط على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن الخطوات التي تشمل فرض عقوبات ضد شركة "بيلاتريكس إنرجي"، وهي شركة تتخذ من هونج كونج مقرا لها، من بين بائعين غامضين ظهروا لمساعدة روسيا في الحفاظ على تدفق صادرات النفط.

وتعاملت الشركة، التي كانت مجهولة قبل الحرب، مع نحو 20 % من الشحنات خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري من شركة "سورجوتنفتجاز"، ثالث أكبر شركة روسية مصدرة للنفط.