قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسير محرر في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرة فلسطينيين بينهم أسير محرر، من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين أحدهم أسير محرر من طولكرم، واعتقلت اثنين آخرين من رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من نابلس والمقدس المحتلة، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من الخليل.

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب غربي جنين، ونصبت حواجز عسكرية عند مدخل البلدة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، كما نصبت حواجز في بعض القرى المحيطة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.