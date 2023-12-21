قيادي بحماس: إدارة بايدن تقتل شعبنا مرة بالقنابل وأخرى بالتجويع

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقتل الشعب الفلسطيني مرتين، مشيرا إلى أن التلويح بالفيتو الأمريكي يؤجل مجددا قرارا أمميا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح الرشق، في بيان نشر على حساب حركة حماس على منصة "تليجرام": "إدارة بايدن تقتل شعبنا مرتين، بقنابلها مرة وبالتجويع ومنع الغذاء والدواء مرة أخرى، واضعة مستقبلها السياسي رهن حماقة نتنياهو".

وتابع "هذه الحرب فرضت علينا، وقررنا أن ننتصر، والنصر صبر ساعة على القصف وعلى الجوع".

وأمس، علق الرشق، على تصريح وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي قال فيه إن إسرائيل "ستقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسلفه خالد مشعل".

ووصف الرشق، التصريح بـ"الوقح"، مضيفا أن ذلك يمثل إعلان إفلاس رسمي وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال.

وتابع: "ذلك بسبب فشلهم أمام كتائب القسام وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها".