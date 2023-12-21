 الكاف يعدل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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الكاف يعدل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 6:08 م

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعدا جديدا، من أجل إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، ضمن مجريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

تلعب المباراة ضمن مواجهات الجولة الرابعة، في الجزائر.

كان من المفترض لعب المباراة، الثلاثاء 19-12-2023، لكن بسبب خوض الأهلي منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، تقرر تأجيل اللقاء.

تقرر لعب المباراة أحد يومي 16/17 فبراير 2024، لكن لم يتم الكشف عن موعد انطلاق صافرة البداية.

في سياق قريب، يختتم الأهلي، مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2023، أمام أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

تلعب المباراة على استاد «الجوهرة المشعة»، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الجمعة 22-12-2023.


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