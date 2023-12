فيلم يرقة يحصد جائزة أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، حيث حصد فيلم يرقة، جائزة أفضل فيلم عربي وحصد جائزة النجمة البرونزية فيلم وأخيرًا، اليوم الموعود، بينما نال جائزة النجمة الفضية فيلم البحر الأحمر يبكي، حصد جائزة النجمة الذهبية فيلم أعدك (Cross My Heart and Hope to Die).

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة لوسي كير، والممثلة مريم الفرجاني، وسيلين روستان، والممثلة رزان جمّال، المخرج وسيم جعجع.

وأقيم مساء اليوم الخميس، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، بفقرة غنائية لفرقة "كايروكي"، كان من بينها أغنية "تلك القضية" التي قدمها للقضية الفلسطينية، كما قدم أيضا أغنية "أنا نجم".

الحفل الذي تقدمه ناردين فرج، من إخراج هشام يحيي، يقام بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وسميح ساويرس رئيس مجلس إدارة المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وماريان خوري المدير الفني، وعدد من الفنانين أبرزهم يسرا والهام شاهين وأسماء جلال، وأحمد حاتم، وأحمد مجدي، والفنان أحمد كمال.

وقدم المهرجان خلال الحفل، تحية للفنانين الراحلين خلال الفترة الأخيرة، خلال حفل ختام الدورة السادسة الذي انطلقت فعالياته قبل قليل، وهم الفنانين أشرف عبد الغفور، وطارق عبد العزيز، وأشرف مصيلحي، ومصطفى درويش، والمخرجان أحمد سامي العدل، وأحمد البدري، والمنتجة ناهد فريد شوقي.

كما تم تكريم، الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.