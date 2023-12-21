المركزي الأوروبي: معدل التضخم في منطقة اليورو يجب أن يقترب من 2% قبل خفض أسعار الفائدة

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس إن معدل التضخم في منطقة اليورو يجب أن يقترب من 2٪ قبل أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة.

وأقر جيندوس، في مقابلة مع صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية نشرت اليوم الخميس، بوجود "تراجع واضح" في نمو أسعار المستهلكين، محذرا أيضا من الضغوط الناجمة عن تكاليف الأجور وهوامش الربح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جويندوس، بحسب نص المقابلة الذي نشره البنك المركزي الأوروبي، "بمجرد أن نرى أن التضخم يقترب بشكل واضح ومستقر من هدفنا البالغ 2٪، فقد تبدأ السياسة النقدية حينئذ في التيسير".

وأضاف جويندوس "لكن ما زال الوقت مبكرا للغاية لحدوث ذلك."

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في 14 ديسمبر الجاري، إنه من المرجح أن يعاود التضخم الارتفاع في ديسمبر الجاري بعد قراءة منخفضة بشكل غير متوقع بلغت 4ر2٪ في نوفمبر الماضي.

وقال جويندوس "كانت البيانات مواتية، لكنها لا تزال غير كافية بالنسبة لنا لتغيير سياستنا النقدية"، مضيفا أنه "لذلك من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة."