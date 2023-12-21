مصور أفراح بالمنيا نعى نفسه بمنشور على الفيس بوك قبل وفاته بـ15 يوم

شهدت عزبة الجارحي التابعة لبندر المنيا، حالة من الحزن بسبب وفاة شاب في العقد الثالث من عمره، يدعى محمود عطية، ويعمل مُصورًا.

رحل الشاب محمود عطية، والمشهور بمحمود زنجر، ابن محافظة المنيا، إلى جوار ربه، بعدما تعرض إلى سكتة قلبية، أصابته عقب أيام قليلة من كتابته كلمات حزينة يتحدث فيها عن موت الفجأة.

وكان كتب عطية عبر حسابه على موقع فيس بوك: اترحموا عليا فإن الموت قريب جدا.



وتداول رواد مواقع التواصل قصة الشاب محمود ابن المنيا، والذي نشر قبل أيام قليلة منشورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول فيه: اترحموا عليا فإن الموت قريب جدا، وهو ما تحقق بعد 15 يومًا من كتابته هذه الكلمات.

وقال عدد من أقارب وأصدقاء الشاب المتوفى، إن الفقيد كان مريضا بالكبد، ولكنه كان يقاوم المرض بشكل مستمر منذ إصابته بالمرض، وكان صابرا، موضحين أن الفقيد كان محبوبا من الجميع، وكان يعمل في مجال التصوير بشركة إنتاج فني بالمنيا.

ونعى المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقيد الشباب في محافظة المنيا، فيما قال رضا عزمي، أحد أصدقاء الشاب، إن محمود كان من أفضل الشخصيات الذي تعامل معها، وكان محبوبا من الجميع، والكل يشهد له بالاحترام والأخلاق الحميدة.