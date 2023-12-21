حبس متهم بحيازة 2 كيلو لمخدر الأيس في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، حبس شخص يدعى "ح" 40 عاما، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 2 كيلو لمخدر "الأيس"، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الشابو "الأيس"، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه أثناء استقلاله سيارته، وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدر "الأيس" والمعروف باسم "الشابو" أو "الكريستال"، عبارة عن تذاكر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات، والتي قدرت قيمتها المالية 3 ملايين جنيه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.