وزير العدل الفلسطيني: سنواصل النضال من أجل استعادة حقوقنا المشروعة

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن واشنطن تستخدم الأمم المتحدة لصالح سياساتها ولخدمة مصالحها، موضحًا أنها تستخدم حق النقض «الفيتو»، لإفشال الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأَضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن هناك فرقا بين فرض الهدنة أو تمديد الهدنة أو وقف الحرب، مشيرًا إلى مخالفة إسرائيل، القانون الدولي بإعلان الحرب على إقليم تحتله.

وذكر أن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل كل أشكال الإرهاب العسكري والسياسي ضد الشعب الفلسطيني»، مؤكدًا أن السلطة ستواصل النضال من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن السلطة تساند أي قرار بوقف الحرب على قطاع غزة ويساعد في إدخال المساعدات للقطاع، مشددًا على أهمية اتخاذ مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي قرارًا فوريًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ثمّن الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، الموقفين المصري والعربي الداعمين للحق الفلسطيني، والمعارضين لسياسات الاحتلال الهادفة لتهجير أهالي قطاع غزة قسريًا.