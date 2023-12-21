السعودية: مقترح تشريعي بإلغاء عقوبة الجلد

كشفت مصادر سعودية، اليوم الخميس، أن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدَّم من عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، يطالب بإلغاء عقوبة الجلد من النظام.

وأضافت المصادر في حديثها لـ"أخبار 24"، السعودية، اليوم الخميس، أن هناك معارضة من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لهذا المقترح مما جعلها تطالب بالتريث لحين صدور نظام العقوبات، مشيرة إلى أن مقترح التعديل يستهدف أكثر من مادة في باب العقوبات من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وناقش مجلس الشورى الاثنين الماضي مشروعاً بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر في 2005، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور هادي اليامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية.

وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أعلنت نهاية أبريل 2020 صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء إعدام القصّر، كما أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، ووجهت المحاكم بالاكتفاء بعقوبتَي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.