روسيا تلجأ إلى استدعاء المطلوبين للتجنيد عبر الإنترنت اعتبارا من خريف 2024

من المقرر أن يتلقى الروس المطلوبون لأداء الخدمة العسكرية أوراق استدعائهم عبر الإنترنت اعتبارا من خريف عام 2044، حسبما أظهرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين.

ولن يضطر المطلوبون للتجنيد بعد ذلك إلى الحضور شخصيا إلى مكاتب التجنيد في مناطقهم، وفقا للتشريعات السارية حاليا. وبالإضافة إلى ذلك، سيستحدث الجيش منصبا جديدا وهو نائب وزير لشؤون الرقمنة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل الماضي، قانونا يسمح باستدعاء الرجال للخدمة العسكرية بيسر أكبر من ذي قبل. وبموجب أحكام القانون، لن يتعين بعد الآن تقديم أوراق الاستدعاء شخصيا، ولن يسمح للمجندين المسجلين عبر الإنترنت بمغادرة روسيا قبل تسليم أنفسهم للخدمة.

ومن المقرر أيضا إنشاء سجل تجنيد رقمي. وذكرت تقارير إعلامية أن هناك مشاكل في التنفيذ. وأثار القانون الجديد مخاوف من حدوث موجة جديدة من التعبئة لتلبية الطلب على القوات في ساحات القتال في أوكرانيا.

وقال بوتين، قبل أسبوع، إنه لا توجد حاجة لتعبئة جديدة وإن القوات التي تم استدعاؤها في الخريف الماضي وقوامها 300 ألف جندي "تقاتل بشكل ممتاز".