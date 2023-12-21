فيلم في يومنا يحصد النجمة الذهبية بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة السادسة، ونال جائزة أفضل فيلم عربي، فيلم "سعادة عابرة"، ونال النجمة البرونزية فيلم "درب غريب"، وحصد النجمة الفضية فيلم "كلب سلوقي وفتاة"، بينما نال جائزة النجمة الذهبية فيلم "في يومنا".

كما فازت الممثلة برفين رجبي، عن دورها في فيلم "سعادة عابرة" بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل، باتسوج أورتسيخ، عن دوره في فيلم لو أمكنني الغرق بثبات.

وضمت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من أنوب سينج، باحث سينمائي ومؤلف، والفنانة صبا مبارك، وياسمين المصري، ومنال عيسى، والمخرج عمر الزهيري.

وأقيم مساء اليوم الخميس، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، بفقرة غنائية لفرقة "كايروكي"، كان من بينها أغنية "تلك القضية" التي قدمها للقضية الفلسطينية، كما قدم أيضا أغنية "أنا نجم".

ويقام الحفل الذي تقدمه ناردين فرج، من إخراج هشام يحيي، بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وسميح ساويرس رئيس مجلس إدارة المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وماريان خوري المدير الفني، وعدد من الفنانين أبرزهم يسرا والهام شاهين وأسماء جلال، وأحمد حاتم، وأحمد مجدي، والفنان أحمد كمال.

وقدم المهرجان خلال الحفل، تحية للفنانين الراحلين خلال الفترة الأخيرة، خلال حفل ختام الدورة السادسة الذي انطلقت فعالياته قبل قليل، وهم الفنانين أشرف عبد الغفور، وطارق عبد العزيز، وأشرف مصيلحي ومصطفى درويش، والمخرجان أحمد سامي العدل، وأحمد البدري، والمنتجة ناهد فريد شوقي.

كما تم تكريم، الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.