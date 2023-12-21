برلمان ألبانيا يرفع الحصانة عن زعيم المعارضة صالح بريشا

قرر البرلمان الألباني، اليوم الخميس، رفع الحصانة عن زعيم المعارضة، رئيس البلاد السابق، صالح بريشا (تيار اليمين)، بأغلبية تصويت من نواب الحزب الاشتراكي الحاكم.

وتسمح خطوة رفع الحصانة عن بريشا للسلطات الجنائية باتخاذ إجراءات ضد السياسي المخضرم على خلفية اتهامات بالفساد.

وينكر بريشا الاتهامات، ولكنه لم يعلق عليها خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في العاصمة تيرانا اليوم، ولكن أعضاء حزبه، الحزب الديمقراطي، أثاروا شغبا وأطلقوا قنابل دخان أثناء الجلسة.

وكانت الولايات المتحدة وضعت بريشا، الذي يبلغ من العمر 78 عاما، على قائمة العقوبات الأمريكية في عام 2021، على خلفية الاشتباه بتورطه في أعمال فساد.

وانتخب الألبان بريشا في عام 1992، كأول رئيس للوزراء بعد زوال الشيوعية في البلاد، حيث شغل المنصب في الفترة من عام 2005، وحتى عام 2013.

وقاد بريشا الحزب الديمقراطي حتى عام 2013، ثم عاد لزعامته ثانية العام الماضي.