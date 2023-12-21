في إطار نشاطها الأسبوعي، تعرض جمعية الفيلم في السادسة مساء السبت المقبل بسينما الهناجر الفيلم الهندي The Lunchbox أو "صدندوق الغذاء"، وذلك بمناسبة مرور 10سنوات على العرض الأول له، ويعقب العرض ندوة تديرها الناقدة أمنية عادل.

حقق الفيلم نجاحا كبيرا علي كل المستويات سواء بمشاركته في المهرجانات أو الجوائز التي حصل عليها أو رشح لها.

فيم "صندوق الغذاء" إنتاج مشترك بين الهند وألمانيا وفرنسا، وهو من تأليف وإخراج ريتيش باترا، وبطولة عرفان خان، ناوازودين صديقي، نيمرات كور.

أنتج الفيلم عام 2013.

وتم اختياره في مهرجان كان السينمائي 2013 كجزء من أسبوع النقاد ليتنافس على جائزة الكاميرا الذهبية. كما شارك الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2013.

يروي الفيلم قصة رجل أعزب يشغل منصب موظف حكومي وامرأة متزوجة تصنع أشهى المأكولات مرفوقة برسالة تبعثها لزوجها، لكن ذات يوم يتسلم منها الموظف وجبة الغداء عن طريق الخطأ من مصلحة إرسال الطلبات لتتوالى الأحداث.