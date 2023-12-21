الرئيس البولندي: إصلاح الإعلام الحكومي يرقى إلى درجة الفوضى

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انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا، الخطوة الفوضوية التي اتخذتها الحكومة لإعادة هيكلة الإعلام الحكومي.

وقامت الحكومة الجديدة بقيادة دونالد توسك، بإعادة هيكلة الإعلام الحكومي وانقطع بث بعض القنوات أمس الأربعاء؛ مما أثار غضب القوميين الذين كانوا يتولون السلطة سابقا والذين حولوا هيئة البث إلى مجرد بوق لهم خلال ثماني سنوات في السلطة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال دودا، لمحطة راديو زيت في مقابلة اليوم الخميس: "هذه فوضى! التحايل على القانون فوضى".

وأضاف أنه لتغيير الرؤساء التنفيذيين لقطاع الإعلام الحكومي، تحتاج الحكومة لتمرير القوانين الضرورية وليس استحداث إصلاح قطاع الإعلام بمرسوم.