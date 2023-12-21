الصحة العالمية تحذر من الوضع المريع في مستشفيات غزة ونقص المياه

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن معظم المستشفيات في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب غير قادرة على مساعدة المرضى، فيما يعاني القطاع من نقص شديد في المياه.



وقال شون كيسي منسق منظمة الصحة العالمية من مدينة رفح قرب حدود غزة، إن "المرضى يصرخون من الألم، لكنهم في حاجة ماسة إلى الماء أيضا".



وأضاف: "إنهم يتضورون جوعا، ويموتون عطشا".



وذكرت تقارير إسرائيلية، أنه تم إطلاق نحو 30 صاروخا على دولة الاحتلال، فيما تعد أكبر دفعة رشقات تستهدف الكيان الصهيوني خلال عدة أيام على الأقل.



وعلى صعيد آخر، قتلت مواطنة لبنانية وأصيب زوجها جراء قصف إسرائيلي استهدف، صباح اليوم الخميس، بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.



وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية إلى أن "مدفعية العدو استهدفت الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس وأصيب منزل مواطن إصابة مباشرة، مما أدى إلى إصابته بجروح ومقتل زوجته وهما في العقد الثامن من العمر".



كما تعرضت أطراف بلدة "رامية" لقصف مدفعي إسرائيلي، وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ صباح اليوم على بلدة "كفركلا" الحدودية جنوب لبنان.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، القنابل الحارقة على أحراج "جبل اللبونة" و"العلام" و"علما الشعب" جنوب لبنان.