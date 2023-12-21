مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بقتل مواطنين فلسطينيين تعسفا

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية «قتلت بعد إجراءات موجزة» ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزلا فيما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.

ونوه مكتب حقوق الإنسان ومقره رام الله في الضفة الغربية، أن عمليات القتل نفذت في حي الرمال بمدينة غزة هذا الأسبوع، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس».

وأضاف المكتب في تقرير، أنه تلقى «معلومات مثيرة للقلق تفيد قتل قوات الجيش الإسرائيلي لما لا يقل عن 11 رجلًا فلسطينيا أعزلا بعد إجراءات موجزة» أو تعسفا.

واعتبر المكتب، أن الحادثة «تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب» مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.

وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية، أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة «وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل».

وكان مكتب حقوق الإنسان، قد اتهم في وقت سابق إسرائيل باستهداف وقتل مدنيين عمدا.