محافظ شمال سيناء: نعمل على إنهاء ملف تعويضات أهالي رفح والشيخ زويد

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن صدور القانون رقم 187 لعام 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة لمواطني المحافظة لتقنين أوضاعهم.

وأضاف محافظ شمال سيناء، في تصريحات إعلامية، "لدينا حاليا مجموعة عمل برئاسة المستشار القانوني للمحافظة، ومدير الإسكان؛ للوقوف على تفاصيل القانون الجديد والتي ستصدر خلال 3 شهور".

وأشار المحافظ، إلى السور الذي تم إضافته في ميناء البحري لتأمين منطقة الميناء والسفن الموجودة فيه، مؤكدا أن آخر لقاء للفريق كامل الوزير مع سكان منطقة الميناء تم طرح إنشاء حي متكامل للسكان بمنطقة الريسة أو زيادة التعويضات للسكان، ومازالت هذة الأمور محل الدراسة.

ولفت محافظ شمال سيناء، إلى ملف التعويضات، مؤكدا "نحن نعمل حاليآ بالمنطقة العازلة برفح لإنهاء هذا الملف، وسيتم إنشاء تجمع تنموي يضم 3 قرى برفح، كما تم عمل حصر لـ700 فرد، وسينزل بأسمائهم كشف خلال الأسبوع القادم".

وأوضح أنه تم تشكيل تشكيل لجنة بـ6 قرى بالشيخ زويد، وجارِ التنسيق مع قوات الأمن لدخول هذه القرى بعد تطهيرها تمامآ من المخلفات، مؤكدا أن "كل مواطن سيحصل على حقه".

وأشار المحافظ إلى عمارات الإداري بالمساعيد، حيث سيتم تشكيل لجنة هندسية أخرى لتقييم حالة العمارات، مؤكدا للمواطنين أنه لن يتم إخلاء أي مواطن إلا بعد توفير بديل مناسب له بصفة مؤقتة.