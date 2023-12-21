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تراجع أسعار الغاز في أوروبا

أمستردام - د ب أ
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:46 ص | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:46 ص

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي، لكن تراجع أسعار عقود تسليم فبراير المقبل تظهر أن المتعاملين واثقون في توافر الإمدادات في ذروة فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا للاستهلاك في فصل الشتاء كانت ممتلئة بنسبة 100% تقريبا في أوائل نوفمبر الماضي، لكنها انخفضت منذ ذلك الوقت بنحو 11%.

وزادت سرعة الانخفاض خلال الفترة الحالية عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك تراجعت أسعار الغاز تسليم شباط/فبراير المقبل بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية نوفمبر الماضي.

وقال ساكشا مينيزس المحلل الاقتصادية إنه من المتوقع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بفضل درجات الحرارة المعتدلة. كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج طاقة الرياح في بعض مناطق القارة بسبب ارتفاع شدة الرياح بحسب توقعات إدارة الأرصاد البريطانية.


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