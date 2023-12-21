السفير سعيد أبوعلي يبحث مع مسئول صيني الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

بحث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبوعلي، مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية وانج دي، الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية خاصة ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة يشنها الإحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها الآلاف من الضحايا المدنيين والمصابين والمفقودين.

كما تناول اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة اليوم الخميس، الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرّض لها أهالي القطاع جراء الحرب الوحشية، بالإضافة إلى النقص في المواد الغذائية والطبية والوقود.

وأكد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان نفاذ المُساعدات الإنسانية التي تُلبّي إحتياجات أهالي القطاع الماسّة دون منع أو عرقلة.

وشددا على ضرورة إستمرار تنسيق الجهود لفتح أفق سياسي وعقد مؤتمر دولي لتنفيذ رؤية حل الدولتين بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لوقف دائرة العنف وتحقيق الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة.