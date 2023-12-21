قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المشاهير والشخصيات العامة لا زالوا يتوافدون إلى إسرائيل، مؤكدة أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستزور تل أبيب مع زوجها جاريد كوشنر.

وأفادت بأن إيفانكا وجاريد استقلا رحلة من ميامي إلى إسرائيل ومن المتوقع أن يهبطا في تل أبيب صباح الخميس.



وذكرت هيئة البث أنه لم يعرف بعد السبب الرسمي للزيارة ولكن على ما يبدو مثل نجوم هوليوود الآخرين الذين زاروا تل أبيب مؤخرا لتقديم الدعم لإسرائيل.

وأشارت الهيئة إلى أن إيفانكا وجاريد من المؤيدين المتحمسين لتل أبيب، وهذه ليست المرة الأولى التي يزوران فيها إسرائيل.

وأوضحت أن جاريد رجل أعمال أمريكي من أصل يهودي، مبينة أن إيفانكا التي ولدت مسيحية اعتنقت الديانة اليهودية كي تتزوج عام 2009 من جاريد المنتمي إلى عائلة كوشنر الأرثوذكسية اليهودية واختارت لنفسها الاسم العبري "يائيل".

وأضافت الهيئة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن كوشنر عمل خلال رئاسة ترامب كمستشار كبير في البيت الأبيض ويعتبر العامل الرئيسي وراء اتفاقات أبراهام التي تم بموجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع عدد من الدول العربية.

وفي الوقت الذي تزور فيه إيفانكا وجاريد إسرائيل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حربه المدمرة على غزة والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألف ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 466 جنديا في معارك قطاع غزة.