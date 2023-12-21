 الهلال الأحمر الفلسطيني: شهداء وجرحى جراء قصف في جباليا النزلة - بوابة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني: شهداء وجرحى جراء قصف في جباليا النزلة


نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 10:29 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 10:30 م
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقيه عشرات الاتصالات عن قصف منزل في جباليا النزلة شمالي القطاع منذ حوالي ساعة، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى.

وأضاف: "وحتى اللحظة ما زالت المناشدات تتوالى حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الإنقاذ من الوصول إليهم"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشارت "صفا"، إلى وقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي لمسجد النور في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

وقد أفادت منذ قليل أيضا، بإصابة مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته "جنى" في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيقته بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

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