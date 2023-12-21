كوميرتس بنك يعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو

أعلن كوميرتس بنك ،ثاني أكبر بنوك ألمانيا، حصوله على موافقة البنك المركزي الأوروبي على برنامجه الجديد لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو.

وحصل البنك على كل الموافقات اللازمة لإعادة شراء الأسهم بعد حصوله في وقت سابق على موافقة وكالة المالية الاتحادية الألمانية.

ويعتزم كوميرتس بنك إصدار قرار تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم أوائل الشهر المقبل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال أندريا إنيرا رئيس قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي إن البنوك الأوروبية تعتزم صرف ما يصل إلى 70 مليار يورو (77 مليار دولار) لمساهميها سواء في صورة توزيعات نقدية أو إعادة شراء أسهم بعد الأرباح الجيدة التي حققتها خلال العام الحالي.

وأضاف: "البنوك مربحة بشكل خاص، وهي تعتزم صرف توزيعات تتفق مع مستويات السنوات السابقة"، مضيفا أن الرقم "بسيط... وأولي للغاية".

ويعتبر كوميرتس بنك من البنوك الكبرى في أوروبا.