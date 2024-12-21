صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارة الصندوق أكمل مراجعته السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لأوكرانيا، والذي سيخصص نحو 1.1 مليار دولار أمريكي لكييف.

وفي وقت سابق، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه بعد إصدار هذه الشريحة، سيبلغ الحجم الإجمالي للمساعدة المالية لأوكرانيا، في إطار برنامج التمويل الموسع، 9.8 مليار دولار، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتواصل أوكرانيا، التي تواجه عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 43.9 مليار دولار لعام 2024، الاعتماد على مساعدة شركائها الدوليين لتغطية الكثير من احتياجاتها التمويلية.

وأشار جافين جراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن الدعم الدولي سوف يتراجع بمرور الوقت، وتحتاج كييف إلى تطوير الموارد الداخلية لضمان استقرارها المالي.