وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بحدائق أكتوبر

الشربيني يوجه بسرعة رفع المخلفات والأتربة من قطع الأراضي وتطهير مطابق الصرف الصحي

انتقل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة حدائق أكتوبر، ضمن جولته بعددٍ من المدن استهلها بمتابعة موقف تسليم قطع أراضي للمواطنين بمنطقة أراضي قرعة مسلسل 6 بالمدينة، والتي تبلغ 1035 قطعة وتتضمن الإسكان المتميز والاجتماعي، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

والتقى وزير الإسكان، خلال الجولة، عددا من المواطنين من أصحاب الأراضي، معربين عن معاناتهم من كم الإشغالات والمخلفات والأتربة الناتجة عنها بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، وعد وزير الإسكان، بحل الأزمة وتواصل على الفور تليفونيا مع الجهات المعنية لإزالتها موجها بعرض تقرير اسبوعي عليه شخصيا بالموقف حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كافة التوجيهات، موجهاً مسئولي الجهاز بمتابعة الامر والانتهاء منه في ظرف شهر.

وشدد على التصدي بكل حسم لظاهرة القاء المخلفات بالمنطقة والمتابعة الدورية لهذا الأمر عقب رفع المخلفات المتواجدة، وتطهير مطابق الصرف الصحي، والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين والمقصرين.

وكلف وزير الإسكان، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، بوضع برنامج زمني للانتهاء من مختلف الأعمال المتعلقة بالكهرباء في مدة أقصاها شهرين.

وتابع موقف مختلف الخدمات المقدمة للسكان بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تشمل المدارس والأسواق التجارية، والمراكز الطبية، وغيرها من الخدمات.

وأكدأن جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بالمدينة هي محل متابعة منه شخصياً، وسيتم حلها فوراً في إطار مسئوليته، وسيشعر قاطنو المدينة بأن هناك تغييرا في مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال الربع الأول من العام المقبل، وسيزور قريبة لمواقع العمل حتى يتم تلافي الملاحظات تماما.