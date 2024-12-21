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قال مسئولون إن حصيلة ضحايا حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة في البرازيل، صباح اليوم، على طريق سريع في ولاية ميناس جرياس جنوب شرقي البلاد، ارتفعت إلى 30 قتيلا.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية التي استجابت للحادث إن 13 شخصا آخر تم نقلهم إلى مستشفيات قرب مدينة تيوفيلو أوتوني.

وذكرت تقارير أن الحافلة غادرت من ساو باولو وكانت تقل 45 راكبا.

وقالت السلطات بعد ظهر السبت إنه تم نقل جميع الضحايا من مكان الحادث، وسيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وقال شهود عيان لفرق الإنقاذ إن أحد إطارات الحافلة انفجر، مما تسبب في فقدان السائق السيطرة واصطدامه بشاحنة.

وأضافت إدارة الإطفاء أن آخرين قالوا إن الحافلة اصطدمت بكتلة من الجرانيت.