قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك دولًا تسجِّل معدلًا سلبيًّا في النمو السكاني، حيث يزيد عدد الوفيات عن عدد المواليد، وبالتالي يتناقص عدد السكان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، أجرى خلالها حوارًا مع طلبة الأكاديمية تناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الدول ليست بحاجة إلى مدارس أو مستشفيات أو طرق جديدة بشكل سنوي، لكن الوضع مغاير في مصر.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى إنشاء 60 ألف فصل بشكل سنوي، مع حساب تكلفة التشغيل، موضحًا أن هناك لـ15 تريليون جنيه لتقديم تعليم جيد يناسب المعدلات العالمية.

ونوه بأن هناك في التعليم الأساسي 25 مليون طالب، مشيرًا إلى دور الدولة في توفير المقومات اللازمة أمام الطفل ليخرج سويا وصحيا.

ولفت إلى أن الدولة بذلت الكثير من الجهود، لكن الناتج المحلي لا يزال متواضعًا.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية محمود توفيق وعدد من قيادات الأكاديمية ووزارة الداخلية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية.

واطلع على بيانات ودرجات المتقدمين في مختلف مراحل الاختبارات وصولاً إلى كشف الهيئة، مؤكدًا على أهمية الشفافية في عمليات التقييم.

وجه الرئيس بمواصلة تطبيق المعايير الموضوعية لاختيار أفضل العناصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية إعداد أجيال جديدة تتمتع بالتميز في هذا المجال.

وأجرى الرئيس حوارًا مع طلبة الأكاديمية تناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة والشرطة المدنية في حماية الوطن، مشددًا على ضرورة التكاتف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية وضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

كما أثنى الرئيس على حماس المتقدمين الجدد للانضمام إلى جهاز الشرطة لخدمة الوطن، مشيرًا إلى تقديره العميق لدور الشرطة في حماية البلاد، ومشيدًا بتضحيات رجال الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، والتي تعكس قوة وإخلاص المواطن المصري في التصدي للتحديات.