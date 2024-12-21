أيمن بهجت قمر يعلق على شائعات ارتباطه بعد مهرجان القاهرة: أعيش لعملي ولأولادي

تحدث السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن تجربته مع الطلاق وتأثيره على أولاده.

وقال خلال استضافته في برنامج «حبر سري» عبر «القاهرة والناس»، إن تأثر الأبناء بانفصال الوالدين أمر طبيعي؛ لكن الانفصال يكون أفضل لهم في بعض الأحيان.

وأشار إلى حرصه بعد انفصاله عن زوجته على أن ينقل عائلته للعيش بالقرب منه؛ من أجل الحفاظ على التواصل معهم.

وكشف عن علاقته الوطيدة بأولاده، البالغين من العمر 15 و19 عامًا، واصفا إياها بأنها علاقة «صداقة»، لافتا أن ابنه يشبهه بـ«أخيه الكبير».

وبشأن رفض إعلانه عن خبر طلاقه، قال: «لا مجال للتباهي بحدث مثل الطلاق، أو أني أخرج أصرح للصحافة، أو أكتبه على السوشيال ميديا؛ لكن دائرتنا أهلنا وأصحابنا عرفوا».

وردًا على إمكانية الارتباط مجددًا، قائلا: «أنا عايش لشغلي ولأولادي، معرفش بكرة فيه إيه»، نافيا ما وصفها بالشائعات التي انتشرت عن ارتباطه بفتاة ظهرت معه على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.

وشدد على أنها مجرد صداقة ، مضيفا: «لم أتخيل أن يحدث كل هذا اللغط، ذهبت إلى المهرجان مع صديقتي بدلا من أن أذهب وحدي، وأولادي على علم بذلك، ولا توجد مفاجآت».