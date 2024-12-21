رئيس الوزراء العراقي: نقيم الأوضاع في سوريا لاتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وأشاد السوداني، بالدور الإيطالي الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيراً إلى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي.

وأكد ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شئون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية، موضحاً أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.

من جهته، نقل كروسيتو إلى رئيس الوزراء العراقي، تحيات نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارة السوداني إلى إيطاليا، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة.

كما أشار إلى أن العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة.