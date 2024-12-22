 تعيين أندريه ميلنيك مندوبا لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 12:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تعيين أندريه ميلنيك مندوبا لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 11:52 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة مساء اليوم السبت، إن أندريه ميلنيك، الذي يشغل حاليا منصب سفير أوكرانيا لدى البرازيل، سيصبح مندوبا لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتم نشر القرار الرئاسي بإقالة مبعوث أوكرانيا السابق لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا، اليوم السبت أيضا.

ونقلت مجموعة "ريداكسيون نتسفرك دويتشلاند" الإعلامية عن ميلنيك، الذي شغل منصب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا من قبل أيضا قوله إن "الأمم المتحدة يتعين أن تضطلع بدور أكبر في إنهاء حرب العدوان الروسية وتحقق السلام العادل لأوكرانيا، بما في ذلك الضمانات الأمنية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك