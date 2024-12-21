شارك الإعلامي السعودي ياسر رسلان، من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، في ندوة المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار «بيت الفكر» بالتعاون مع حزب الاتحاد تحت عنوان: «مستقبل الشرق الأوسط بعد أحداث سوريا وتأثيراته على الأمن القومي المصري».

وقال الإعلامي ياسر رسلان، إننا أمام تحولا جذريا في مستقبل الشرق الأوسط في ضوء ما تشهده الجمهورية العربية السورية، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة ليست فقط انتصارا للشعب السوري، بل محطة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وقال إن سوريا عانت من ويلات الحروب والانقسامات طويلا، لكن اليوم بعد تحريرها يقف أمامها تحد جديد، وهو كيف نحقق من خلال تعزيز الوحدة العربية، مشيرًا إلى أن الفراغ الذي تركته الحروب أدى للتغلغل الأجنبي.

وأضاف أننا أمام فرصة لمحاربة الإرهاب وهي خطوة نحو القضاء على التهديدات الأمنية، كما أنها فرصة لتوازن القوى في المنطقة التي تشهد إعادة رسم خرائط النفوذ.

وقال الإعلامي السعودي، إن تحرير سوريا يمثل استقرارا لشرق المتوسط، وهو مهم في ظل الصراعات على أمن الطاقة، كما أنها فرصة للحد من التهديدات الإرهابية بعد انحصار تلك التنظيمات الإرهابية التي كانت تتخذ من سوريا قواعد لها.

وأشار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي حيث سيتيح لمصر فرص إعادة الإعمار مما يزيد التعاون الإقليمي.

وقال إن الطريق نحو التحول السوري ليس مفروشا بالورود، بل يفرض تحديات كبيرة، فيجب التصدي للتحديات الخارجية وتعزيز الوحدة العربية، مضيفاً أن تحرير سوريا انتصار كبير لكنه بداية لطريق طويل من العام الجاد.