أحمد سليمان يكشف أسباب سفر لبيب وزيزو لحضور حفل كاف

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب حضور حسين لبيب، رئيس النادي، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لتوزيع جوائز الأفضل في القارة، وموضحا مسألة تلقي زيزو تأكيدا بتتويجه بجائزة الأفضل داخل القارة وهو ما دفعه للسفر لحضور الحفل.

قال أحمد سليمان عبر قناة «إم بي سي مصر»:" حضور حسين لبيب لحفل جوائز كاف؟ لقد حضر الكثير من الناس الحفل دون التتويج بأي جائزة، وذهابه كان احتراما لدعوى تلقاها من المسؤولين للحضور".

أضاف سليمان:" لا أعلم ما إذا كان زيزو قد تلقى تأكيد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، وأعتقد أن هذا لم يحدث ولم أتحدث معه عقب عودته من المغرب".

وكان أحمد سيد زيزو وحسين لبيب قد سافرا لحضور حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في القارة، لتخرج أنباء عن فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وهو سبب سفر الثنائي لبيب وزيزو لحضور الحفل السنوي.