حسين الزناتي: منح جمال سليمان درع نقابة الصحفيين تقديرا لمسيرته الفنية الثرية

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انطلقت ندوة الفنان السوري جمال سليمان، والتي تستضيفها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، والتي تدور حول الفن والعروبة وسوريا.

وصرح حسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية، بأنه سيتم تكريم الفنان جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.

وأعرب الزناتي، عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

وتابع الزناتي: "الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة".