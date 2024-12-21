 البابا فرنسيس يدين قسوة غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد أطفال في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البابا فرنسيس يدين قسوة غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد أطفال في غزة

وكالات
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 12:00 م

أدان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم السبت، «قسوة» غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 7 أطفال من العائلة ذاتها في قطاع غزة، بناء على ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع الجمعة.

وقال أمام أعضاء في حكومة الفاتيكان: «أمس، تعرّض أطفال للقصف. هذه قسوة وليست حربا. أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي».

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، يوم الجمعة، منزلهم شمال القطاع.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة «فرانس برس»: «هناك 10 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة».

وأوضح أن «جميع الضحايا من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال أكبرهم في عمر 6 سنوات»

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