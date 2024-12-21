 الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها من الهجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها من الهجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا

نيويورك - د ب أ
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 10:57 ص

أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها بعد أن اقتحم رجل بسيارته سوقا لعيد الميلاد في مدينة ماجدبورج بوسط ألمانيا يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "لقد صدمنا من أنباء الهجوم اليوم في ماجدبورج بألمانيا. نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وكذلك لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وذكرت السلطات الألمانية إن شخصين على الأقل قتلا، أحدهما طفل صغير، وأصيب 60 آخرون بعد أن اقتحم رجل بسيارته سوق عيد الميلاد المزدحمة في مدينة ماجدبورج، الواقعة إلى الغرب من برلين.


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